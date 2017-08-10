Организаторы массового велозаезда в Иркутске просят финансовой помощи
Организаторы массового велозаезда в Иркутске просят финансовой помощи для организации мероприятия. Как сообщают организаторы в социальной сети «ВКонтакте», мероприятие запланировано на 26 августа, однако для его проведения не хватает 70 тыс. рублей, которые пойдут на аренду и оформление сцены, аренду звукового оборудования, печать номеров и наклеек. «Часть денег дают наши партнеры, которых в этом году не очень много. В случае если не наберем денег, то от чего-то придется отказываться», – сообщают организаторы.
Для тех, кто хочет оказать помощь организаторам необходимо перевести любую сумму на карту Сбербанка: 4817 7600 7004 4148 (карта привязана к номеру телефона: 89149234955, Дмитрий Владимирович С.). Перевод нужно подписать своим именем. Сейчас уже собрано 10900 рублей.
Фото из группы мероприятия в социальной сети "ВКонтатке".
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