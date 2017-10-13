Определены победители конкурса «Добровольцы России» в Иркутской области

Шесть человек и четыре организации в октябре 2017 года были признаны победителями Иркутского регионального этапа конкурса «Добровольцы России», об этом сообщает на сайте конкурса.

Иркутская региональная общественная экологическая организация «Мой Байкал» была признана лучшим региональным волонтерским экологическим штабом благодаря организации акции «Праздник чистоты», а её руководитель Надежда Николаева стала победителями в номинации «Организатор добровольчества». Лучшим студенческим волонтёрским центром стала первичная профсоюзная организация Иркутского государственного университета. Иркутский региональный волонтерский центр победил в одноимённой номинации, а лучшим муниципальным признан центр волонтёров «Браво». В лучшем муниципальном штабе «Волонтёров Победы» работают братчане. В номинации «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях» победил Дмитрий Лесько, в номинации «Серебряное волонтёрство» - Алёна Белорыбцева, «Волонтёрство Победы» - Татьяна Улыбина, «Событийное волонтёрство» - Ирина Слепухина, «Социальное волонтёрство» – Ольга Кужикова.

Региональные этапы всероссийского конкурса проходили по всей стране с 1 мая по 1 октября, всего было представлено свыше 1700 заявок. Теперь победителям региональных этапов предстоит пройти процедуру народного голосования на сайте добровольцыроссии.рф . По итогам голосования будет сформирован лонг-лист, а затем опытные и квалифицированные эксперты сократят его до шорт-листа. В него войдут три участника в каждой номинации. Они приедут на грандиозный финал конкурса, который состоится 5 декабря в рамках всероссийского форума добровольцев.

Напомним, всероссийский конкурс «Добровольцы России-2017 проводится под патронатом Роспатриотцентра и Федерального агентство по делам молодёжи. Соорганизаторами выступают Ассоциация волонтёрских центров, Российское движение школьников, всероссийские общественные движения «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-медики» и т.д.