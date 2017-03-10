Опорным вузом Иркутской области должен стать ИГУ – С. Тен

Письмо министру образования и науки России Ольге Васильевой письмо с просьбой поддержать заявку Иркутского государственного университета при создании опорного вуза в регионе направил депутат Госдумы Сергей Тен. Об этом он 10 марта 2017 года написал на своей странице в Фейсбуке.

«ИГУ в следующем году отметит своё столетие, после Томского университета наш классический университет старейший университет в Сибири. В настоящее время ИГУ – лидирующий вуз региона по количеству студентов очной формы обучения, числу диссертационных советов, показателям цитируемости в международных системах Web of Science и Scopus; единственный вуз региона, в котором выполняются 5 грантов Российского научного фонда и более 40 грантов Российского фонда фундаментальных исследований», - написал депутат.

По его словам, сейчас для подачи заявки ИГУ не хватает поддержки губернатора Сергея Левченко, а без его одобрения пакет документов в Министерство образования и науки не будет считаться полным. «При этом в Минобрнауки чётко дали понять: в регионе может быть только один опорный вуз. И если мы не решим сейчас, то просто-напросто не сможем сохранить в Приангарье ни одного полноценного университета. Проиграют все. А за этим последует и деградация академических институтов, ведь именно университет выступает основным источником кадров для них», - пишет Сергей Тен.

По его данным, на принятие этого решения остается меньше 10 дней: заявки принимаются до 20 марта.

Опорный вуз – научно-образовательный центр, способный решать амбициозные задачи. Больше всего от его создания выигрывает регион: это реальные инвестиции в будущее, накопление человеческого капитала, который обеспечит в дальнейшем конкурентные преимущества и качество жизни. Иркутской области с ее колоссальным гуманитарно-прикладным (ИГУ) и техническим (ИРНИТУ) потенциалом надо развивать поддержку этих вузов, сделать упор именно на преемственность развития школьного и вузовского образования.