Операция «Ель» началась в Иркутской области

Во всех лесничествах Иркутской области объявлена ежегодная операция «Ель», чтобы не допустить незаконных рубок деревьев хвойных пород для новогодних праздников, сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба регионального правительства. Лесные инспекторы организуют контрольно-рейдовые мероприятия, создают стационарные и передвижные посты совместно с полицейскими, активистами школьных лесничеств и общественных организаций по охране природы.

«Операция, которую мы проводим каждый год, помогает предотвратить не только единичные случаи рубки хвойных деревьев для личного использования жителями области, но и массовые случаи, когда предприимчивые граждане рубят елки, пихты и сосны для продажи. Сейчас министерство проводит аукционы среди предпринимателей, по результатам которых во временное пользование выделяются официальные участки, выделенные лесничествами, для заготовки новогодних деревьев», – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

За самовольную заготовку и сбор так называемых недревесных ресурсов, которыми являются новогодние деревья, предусмотрена административная ответственность по статьям 8.25 и 8.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ, а именно – возмещение нанесённого лесному фонду ущерба. Ущерб рассчитывается в зависимости от размера срубленного дерева, их количества и места совершения нарушения.

Аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников проводятся министерством лесного комплекса с 14 ноября. Последние лоты будут разыграны 8 декабря. В общей сложности в Иркутской области в 2017 году на аукционы выставлено 9014 хвойных деревьев.