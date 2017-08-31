ОНФ запустил новое направление для поддержки идей молодёжи

Новое направление «Молодёжка ОНФ» запустил Общероссийский народный фронт на смене молодых журналистов форума «Таврида» в Крыму. Как сообщает 30 августа 2017 года пресс-служба ОНФ со ссылкой на координатора направления, депутата Госдумы Сергея Боярского, основная задача «Молодёжки ОНФ» - поддержка в реализации идей молодых россиян.

«Молодежь из регионов организует группы, которые выходят убирать мусор, чинить детские площадки, помогают старшему поколению, бабушкам и дедушкам с тем, чтобы отдать дань уважения. Это происходит в том числе и на площадках ОНФ. Поводом для создания «Молодежки ОНФ» был запрос из регионов, - подчеркнул Сергей Боярский. - Мы готовы оказывать нашей молодежи содействие в продвижении их проектов. У нас будет много конкурсов, информацию о которых можно найти на нашем сайте molodezhka.onf.ru».

Как рассказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич, запуску нового направления предшествовал анализ различных социальных групп, среди которых - школьники, выпускники вузов, молодые семьи. «Мы узнали, где, как и о чем они общаются. На основании этого мы разработали систему конкурсов под девизом «Время молодых». И первый конкурс получил название «Не жди перемен. Твори перемены»», - пояснил он и заметил, что по данным Росстата, численность молодых людей в России в возрасте до 35 лет составляет более 30 млн человек.

«Задача «Молодежки ОНФ» - стать местом сборки актуальных направлений, современных трендов, социально значимых инициатив. И наша ежедневная работа – собирать все важное и нужное для каждого и доводить начатые дела до конца. Это важнейший принцип деятельности направления, - заключил Игорь Кастюкевич.

Напомним, с 26 по 31 августа Общероссийский народный фронт проводит смену для молодых журналистов на всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму. В работе смены принимают участие более 300 человек: молодые журналисты, блогеры из всех регионов страны, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы.

В честь старта «Молодежки ОНФ» участникам форума вручили по стаканчику «президентского» мороженого, а также открытку с логотипом нового направления ОНФ, где можно было оставить пожелание или послание в адрес команды новой площадки народного фронта.

Фото с сайта.