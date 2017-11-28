ОНФ провёл акции «Подарок маме» в Усолье-Сибирском и в Ольхонском районе

Активисты ОНФ провели акции «Подарок маме» в Усолье-Сибирском и в Ольхонском районе Иркутской области, посвящённые Дню матери в рамках проекта «Равные возможности – детям». Об этом 28 ноября 2017 года сообщает пресс-служба ОНФ.

В мастер-классах по изготовлению подарков для мам в Усолье-Сибирском приняли участие более двадцати детей в возрасте от 4 до 14 лет и шесть мам. Ребятишки вместе с мамами учились плести браслеты из войлока и собирать букеты из конфет. Как рассказала активист ОНФ Нина Примоченко, в основном, в акции участвовали дети из арт-студии, в которой занимаются дети из приемных семей, дети с ограниченными возможностями. арт-студия была организована Ниной Примоченко в начале работы проекта.

«Многие ребятишки решили научиться делать браслеты из войлока, ведь это открывает большой простор для творчества. И у всех в результате получились нарядные подарки для мам – браслеты и букеты. Кроме того, дети спели и станцевали. Мамы были очень взволнованы и растроганы и подарками, которые ребята изготовили собственноручно, и музыкальным представлением. За чаем все хорошо пообщались друг с другом. Получился трогательный, душевный праздник, все остались довольны», - отметила Нина Примоченко. По её словам, волонтёры принесли на акцию целый пакет войлока, который будет использован на дальнейших занятиях кружка.

Участников акции в Усолье-Сибирском поздравил член регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев. «Такие акции, как «Подарок маме», помогают родителям и детям в приемных семьях адаптироваться к совместной жизни, наладить «мостики» коммуникаций и лучше понимать друг друга. Особенно важно для детей – видеть, как семьи живут в обществе, как сверстники развивают свои творческие способности», - такими впечатлениями поделился эксперт ОНФ. Сергей Батукаев принял участие в акции – в ходе мастер-класса помог одной из девочек смастерить поделку.

На концерте в Хужирском клубе ко Дню матери собрался полный зал зрителей, дети подготовили яркие творческие выступления. В финале концертной программы на сцену с флешмобом вышли участники школы молодого лидера, которые держали в руках посвященные празднику хештеги. «День Матери для острова Ольхон – действительно, очень важный праздник, - подчеркнула член регионального штаба ОНФ, руководитель проекта «Ольхон – территория экологического развития» Эльмира Семёнова. – И дело даже не в том, что к концерту ребята и взрослые, которые вышли на сцену, начали готовиться заранее. На острове более 30 многодетных семей. На одном из занятий школы молодого лидера мы попросили участников рассказать о себе и своих близких, о том, как долго они живут на острове. Выяснилось, что среди слушателей есть ребята, в семьях которых воспитываются по три-четыре-пять детей». Особенно приятно было узнать, что в некоторых семьях острова Ольхон есть приёмные дети, и они получают равные возможности развития, продолжила рассказ. Эльмира Семенова, которая сама является многодетной мамой.

Активисты ОНФ рассказали, что на занятиях кружков по проекту «Равные возможности – детям» участники начали готовить новогодние подарки для своих родственников и друзей.