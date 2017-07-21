ОНФ отправило мэру Иркутска карту убитых дорог

Активисты Общероссийского народного фронта в Иркутске добиваются ремонта дорог, попавших в ТОП-10 проблемных участков по результатам интернет-голосования на общероссийском информационном ресурсе www.dorogi-onf.ru, сообщает пресс-служба ОНФ 21 июля 2017 года. Как рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Иркутской области Сергей Батукаев, перечень из десяти участков, требующих, по мнению жителей, первоочередного ремонта, направили письмом мэру Иркутска Дмитрию Бердникову. Активисты ОНФ обратились к мэру с предложением рассмотреть в приоритетном порядке возможность проведения ремонта перечисленных в перечне участков дорог в 2017 году или включить их в план ремонта на будущий год.

«Больше всего голосов автолюбители и жители областного центра отдали за ремонт улицы Челябинская, которая раньше находилась в очень плохом состоянии. Многим автолюбителям доводилось сюда приезжать, поскольку здесь находятся регистрационное подразделение ГИБДД и другие объекты. В ходе мартовского рейда в 2017 году мы озвучивали эту проблему. И отрадно отметить, что сегодня работы по замене дорожного покрытия этой улицы ведутся полным ходом», - отметил активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Алексей Котов.

В ТОП-10 также вошли три участка улицы Рабочего Штаба, два участка улицы Баррикад, участки улиц Ушаковская, 30 Дивизии, Новоленинская объездная дорога по направлению в центр от виадука через железную дорогу до виадука через улицу Трактовая, переулок Челябинский, автомобильная дорога от улицы Баррикад до садоводства «Кооператор». Как подчеркнул Алексей Котов, за период с 14 февраля по 18 июля жители отметили в общей сложности 110 участков с дефектами дорожного покрытия в границах Иркутска.

По словам активистов, проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» с момента начала его реализации в феврале 2017 года вызвал большой интерес у автолюбителей и всех участников дорожного движения. «Очень важно, что проект позволяет учитывать мнение граждан, где необходимо провести работы в первоочередном порядке. Проект нацелен на выявление дорожных дефектов и снижение аварийности на транспортных магистралях наших населенных пунктов», - пояснил эксперт.

В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Иркутской области проводится работа по распространению информационных материалов «Укажи дорогу для ремонта». В целях привлечения общественного внимания волонтеры раздают листовки жителям региона на улицах, в местах массового отдыха граждан, в социальных учреждениях. Эта акция поможет улучшить формирование дорожной политики в целом, благодаря повышению информированности людей и их более активному включению в работу по проекту, резюмировал Батукаев.