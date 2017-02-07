Омбудсмен помогает жителю Зимы получить компенсацию за падение на него кирпичной трубы

К уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину обратилась гражданка П. из города Зимы, которая рассказала, что в октябре 2015 года в результате разрушения 15-метровой кирпичной трубы дома на соседнем участке её 19-летний сын был травмирован и получил инвалидность. Как сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба омбудсмена, тогда женщине отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку полиция не усмотрела состава преступления в действиях её соседей. Это стало препятствием для решения вопроса о возмещении причиненного вреда.

Валерий Лукин направил обращение гражданки П. прокурору Зиминской межрайонной прокуратуры Алексею Кошелеву. Последний сообщил, что прокуратура отменила постановление межмуниципального отдела МВД России «Зиминское» об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 111,ч.1 ст. 118 УК РФ. Материал направлен в следственный отдел по Зиминскому району СУ СК РФ для принятия решения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Фото из архива "Байкал Инфо".