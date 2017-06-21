Олимпийский чемпион Алексей Негодайло объявил о завершении спортивной карьеры

О завершении спортивной карьеры объявил олимпийский чемпион, бобслеист из Иркутска Алексей Негодайло. Напомним, в экипаже Александра Зубкова он стал обладателем Кубка Мира, серебряным призером чемпионата мира в Санкт-Морице в 2013 году и олимпийским чемпионом Сочи в четверках в 2014 году. Об этом сообщается в интервью спортсмена на сайте федерации бобслея России. «Бесконечная череда мелких травм не давала мне тренироваться в полную силу. Я никак не мог окончательно восстановиться и показать те результаты, на которые я способен. В конце концов, пришлось решиться на этот шаг», - сказал он.

Говоря в интервью о планах на ближайшее будущее, Алексей Негодайло заметил, что приобрел позитивный и богатый опыт в годы выступлений за сборную России. «Конечно, хотелось бы передать его другим, но ничего более конкретного я пока сказать не могу, хотя определенные мысли уже есть», - сказал он.

Фото с сайта.