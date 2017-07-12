Ольхонская полевка дала потомство в неволе. Как сообщает 12 июля 2017 года пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в ходе совместной экспедиции специалистов учреждения и Института экологии и систематики животных СО РАН по мысу Кобылья голова на острове Ольхон исследователям удалось отловить 11 полевок, одна из которых оказалась беременной. Через день самка родила двух малышей. Специалисты надеются увеличить лабораторную популяцию полевок - среди пойманных зверьков попались четыре взрослых самки и два взрослых самца.

«Для понимания причин снижения численности ольхонской полевки ученым необходимо больше данных по биологии вида, которые можно получить, изучая зверьков в условиях неволи. Вот уже на протяжении нескольких лет, мы пытаемся отловить необходимое количество особей ольхонской полевки для создания лабораторной популяции», - рассказала заместитель директора «Заповедное Прибайкалье» по науке Светлана Бабина. Наблюдения за полученным потомством позволят изучить особенности поведения и специфическую биологию редкого представителя фауны, которая была сформирована длительной изоляцией на острове.

Кроме того, в ходе экспедиции удалось выловить несколько особей полевок с острова Хубын. Изучение генотипа зверьков поможет установить происхождение этой популяции.

Напомним, ольхонская полевка – эндемичный вид, включенный в Красную книгу Иркутской области, обитает на сильно ограниченной площади Прибайкальского национального парка. В последние годы численность популяции полевки неуклонно уменьшается, зверек сильно страдает от растущего антропогенного воздействия в местах своего обитания.

фото пресс-службы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".