Около восьми тысяч хризантем вырастили в Горзеленхозе в Иркутске ко Дню матери

Около восьми тысяч цветов хризантемы вырастили в МУПЭП «Горзеленхоз» в Иркутске ко Дню матери, которое празднуется в последнее воскресенье ноября. Как 8 ноября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на мастера участка Ларису Костиш, на сегодняшний день в теплицах расцвели более 20 сортов крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем. Мастер подчеркнула, что специалисты предприятия вырастили редкие сорта хризантемы.

«Такие сорта плохо переносят транспортировку, у них нежные лепестки, которые легко могут осыпаться, поэтому наши агрономы вырастили такие уникальные сорта хризантемы специально для иркутян, – подчеркнула Лариса Костиш. – Впервые на предприятии вырастили сорт хризантем «Антонов». Агрономы переживали, как приживется, будет ли достаточно большим. В итоге цветок распустился пушистой шапкой на крупной толстой ножке величиной в два метра».

Директор МУПЭП «Горзеленхоз» Дмитрий Романов сообщил, что помимо выращивания цветов и цветочной рассады для нужд города в текущем году была проведена активная работа по восстановлению городских газонов в парках, скверах и на территориях, прилегающих к магистральным улицам. «В этом году было приобретено новое оборудование для гидропосева газонов. Оно позволило в течение сезона озеленить более 20 тысяч квадратных метров территорий в достаточно короткие сроки, а также это оборудование позволяет эффективно восстанавливать поврежденные газоны, – отметил Дмитрий Романов. – Также в этом году в теплицах установлено туманообразующее оборудование для черенкования и размножения широколиственных декоративных культур. Теперь предприятие сможет выдавать по пятнадцать-двадцать тысяч штук саженцев деревьев, которые после будут выращиваться в питомниках, и в последующем пойдут на обновление городских лесов».

По словам директора, в планах предприятия на будущий год строительство нового тепличного комплекса в лесопитомнике на площади 3 га, который позволит выращивать экологически чистые овощи для населения и качественную однолетнюю рассаду.

Также специалисты начали разрабатывать эскизы дизайн-проектов городских клумб в 2018 году. Агрономы МУПЭП «Горзеленхоз» отметили, что основные цветочные композиции в центре Иркутска следующим летом преобразятся. В сквере Кирова разобьют цветочную клумбу, связанную с природными стихиями – огонь, вода, воздух и земля. Клумбу возле дворца бракосочетания сделают более объемной и в ярких, красных цветах. Высадка цветов начнется с конца мая и закончится в середине июня.

Фото с сайта администрации Иркутска.