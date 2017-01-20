Около 900 пар примут участие в чемпионате и первенстве Иркутской области по танцевальному спорту

Источник: Байкал Инфо
20/01/2017 - 16:34

Чемпионат первенство Иркутской области по танцевальному спорту пройдет 21 и 22 января 2017 года во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Как 20 января сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, планируется, что в турнире примут участие около 900 пар из различных спортивных танцевальных школ Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска и Усть-Кута.  

Соревнования проводятся в восьми возрастных группах: дети 9 лет и младше и 10-11 лет, юниоры 12-13 и 14-15 лет, молодежь 16-18 и 19-20 лет, сеньоры 35 лет и старше, взрослые 19 лет и старше. Танцоры представят номера в европейской и латиноамериканской программах, в том числе в программу выступления включены медленный и венский вальс, танго, медленный и быстрый фокстрот, джайв, самба, румба, пасодобль, ча-ча-ча.

На турнире 22 января состоится подведение итогов 2016 года и награждение лучших спортсменов и их тренеров, а также меценатов, оказывающих помощь в развитии танцевального спорта в Иркутской области, в рамках ежегодной премии Федерации танцевального спорта области «Признание».

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Спорт, Иркутск
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