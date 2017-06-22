Около 85% школьников Иркутской области отдохнут в загородных лагерях

В Иркутской области в 2017 году в летние загородные лагеря отправятся около 85% школьников, что составит не менее 260 тыс. человек. Об этом 22 июня на заседании правительства региона рассказала зампред Валентина Вобликова. Специализированные смены пройдут для детей с инвалидностью, сирот и оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены профильные смены разного направления – военно-партиотические, спортивные, спортивно-технические, экологические.

По словам председателя правительства Александра Битарова, важно особое внимание уделить вопросу безопасности детей в летних оздоровительных лагерях, в частности, из-за высокой пожарной опасности. Напомним, в Иркутской области действует особый противопожарный режим.

Валентина Вобликова рассказала, что во исполнение поручений президента России и указа губернатора Иркутской области выделили дополнительные деньги, чтобы организовать отдых и оздоровление школьников из горевшего посёлка Бубновка в Киренском районе. На отдых в санаторий «Усть-Кут» 21 июня отправились 34 школьника. Кроме того, в Министерство образования и науки РФ направили просьбу о выделении 1,3 млн рублей на покупку путёвок «Мать и дитя» для 10 дошколят из семей, пострадавших от пожара, с родителями

По инициативе ГУ МЧС России в детских оздоровительных лагерях в третий раз проходит профилактическая акция «Научись плавать». Профессиональные инструкторы и спасатели рассказывают о правилах безопасного поведения на воде, проводят инструктаж по оказанию первой помощи утопающим, учат основам самоспасения. По словам Валентины Вобликовой, при 15 оздоровительных учреждениях есть пляжи или бассейны. На 22 июня пляжи открыты в 10 из них. Там, помимо теоретических занятий, планируется обучать детей навыкам плавания.

Всего нынешним летом будут работать 923 оздоровительные организации, в т.ч. 70 загородных оздоровительных лагерей, 18 санаториев, 754 лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ. Кроме этого, 42 палаточных лагеря и 39 лагерей труда и отдыха.

В 2017 году на укрепление материально-технической базы 14 муниципальным лагерям Иркутской области выделили более 23 млн рублей. Ремонты прошли в лагерях «Солнечный», «Заря», «Ангара», «Юный горняк», «Лена», «Баяр», «Чайка» и «Берёзка». Оборудование, инвентарь, мебель и технику купили ещё для шести лагерей - «Надежда», «Молодёжный», «Интеллектуал», «Смена», «Спортландия» и «Дружба».

На проведение детской оздоровительной кампании предусмотрено более 726 млн рублей, из которых из областного бюджета – более 623 млн рублей (на 28,3 млн больше, чем в прошлом году), из муниципальных – более 103 млн рублей. Благодаря этому на 5% увеличена стоимость путёвки, обретаемой за счёт средств бюджета, и стоимость набора питания для лагерей с дневным пребыванием.

Фото из архива "Байкал Инфо".