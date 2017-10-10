Около 600 тыс. рублей украл экономист крупного предприятия в Братске

В Братске будут судить экономиста крупного предприятия, который похитил около 600 тыс. рублей. Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», передано для рассмотрения в суд.

Во время расследования установлено, что 32-летний специалист предприятия при начислении зарплаты рабочим изменял реальные сведения об их выходе на смену для того, чтобы начислялись выплаты за сверхурочную работу. После перевода денег на счета рабочих он объяснял неожиданную прибавку к их месячному жалованию техническим сбоем и просил вернуть разницу ему лично, якобы для возврата предприятию. Полученные таким способом денежные средства мужчина присваивал. За период незаконной деятельности – с ноября прошлого года по май текущего – обвиняемый похитил около 600 тысяч рублей.

В процессе следствия опрошены десятки свидетелей и потерпевших, назначены и проведены сложные экспертизы, включая технические и почерковедческие. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото из архива "Байкал Инфо".