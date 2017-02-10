Около 6 тыс. высокотехнологичных операций за год провёл Иркутский центр хирургии и травматологии

Современное оборудование – биостанция для культивирования клеток и их анализа «БиоСтанция BioStantion CT Nikon» - получил в конце 2016 года Иркутский центр хирургии и травматологии. Как сообщает 10 февраля 2017 года пресс-служба центра, биостанция позволит вести долгосрочные эксперименты с наблюдением живых клеток, в том числе стволовых, дает возможность наращивания клеточных и тканевых культур для целей регенеративной (восстановительной) медицины.

Всего в прошлом году, по словам главного врача клиники ИНЦХТ Ольги Черниковой, в прошлом году было зафиксировано 17 тыс. посещений в поликлинике, проведено около 6 тыс. операций по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи больным, 21% пациентов являются жителями других регионов – Якутии, Бурятии, Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей. Впервые помощь в Иркутском научном центре получали жители Южного и Северокавказского федеральных округов.

Согласно многолетней статистике, по словам директора Владимира Сороковикова, иркутских медиков отличает высокое качество проводимых хирургических вмешательств с минимальными осложнениями, особенно на опорно-двигательной системе и, в частности, на позвоночнике. Сегодня школа профессора Сороковикова является ведущей в России. За опытом сюда приезжают со всей страны и ближнего зарубежья. В конце мая состоится 8-й съезд российских хирургов-вертебрологов, а в сентябре – съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока. Ожидаются зарубежные гости.

Самым серьезным достижением в 2016 году коллектива учреждения стал выпуск трехтомник работ по госпитальной хирургии, кафедра ИТМУ отметила своё 95-летие. Вдохновителем и составителем этого фундаментального труда стал научный руководитель ИНЦХТ, член-корреспондент РАН Евгений Григорьев. Он подчеркнул, что в книгах собраны и проанализированы труды последних лет.