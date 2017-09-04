Около 500 шелеховчан проверили здоровье на «Ярмарке здоровья»

В «Ярмарке здоровья» в Шелехове приняли участие около 500 жителей города и Шелеховского района. В рамках мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею Иркутской области, при поддержке регионального минздрава в Шелехов были направлены узкие специалисты областных медицинских учреждений: онколог, офтальмолог, кардиолог, невролог, акушер – гинеколог, пульмонолог, гастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики. Было организовано консультирование по вопросам выявления и медицинской профилактики хронических заболеваний, а также проведены диагностические исследования на передвижных медицинских комплексах. Жители могли пройти флюорографию, электрокардиографию, измерить бесконтактным методом внутриглазное давление, пройти тест на ВИЧ-инфекцию, экспресс измерение сахара крови, забор крови на онкомаркеры, измерить артериальное давление, провести ультразвуковое исследование брюшной полости.

«Шелеховская районная больница организовала ярмарку здоровья в рамках разработанного нами профилактического плана мероприятий. Это не разовая акция, мы уже проводили такое мероприятие в Шелеховском районе, потому что основные направления в снижении заболеваемости, это раннее выявление, а также профилактика факторов риска, которые могут способствовать проявлению тех или иных заболеваний. Если мы будем своевременно на них реагировать, проводить профилактическое лечение, нам удастся снизить заболеваемость и смертность среди населения», - подчеркнула главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм.

Главный врач отметила, что по предварительным результатам около 45% посетивших ярмарку были направлены на дообследование. По результатам электрокардиографии у пожилой женщины был заподозрен острый каронарный синдром, пациентка госпитализирована в приемное отделение для уточнения диагноза. У одной женщины диагностировано нарушение ритма, на месте была оказана необходимая медицинская помощь. По результатам измерения внутриглазного давления у 12 человек зарегистрированы высокие показатели, было назначено дополнительное лечение. Врач онколог у четырех пациенток заподозрил новообразования кожи на ранней стадии, у шести пациенток выявлены факторы риска, предшествующие возможному развитию новообразований. Всем пациентам даны подробные рекомендации, они направлены на дообследование.

Оксана Вельм дополнила, что в рамках реализации профилактического плана мероприятий в учреждении постоянно проводится диспансеризация взрослого населения, открыт кабинет профилактики, результат работы которого увеличил выполнение плана диспансеризации за три месяца на 62,3%. В последнее время открыт кабинеты для забора крови и электрокардиографии в детской поликлинике, который ранее отсутствовали. Кроме того, в Шелеховской районной больнице реализуется муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы. Для улучшения качества медицинского обслуживания и доступности медицинской помощи для Шелеховской больницы из областного бюджета выделено 25 млн рублей на приобретение компьютерного томографа, который в ближайшее время поступит в медицинское учреждение. Запланировано приобретение цифрового рентгеновского аппарата на три рабочих места с функцией рентгеноскопического исследования за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения. За счет областных субсидий в 2018 году подана заявка на закупку шести единиц диагностического оборудования, на общую сумму около 30 млн рублей: гастроскопов, колоноскопов, двух аппаратов ультразвуковой диагностики экспертного класса для поликлиники и круглосуточного стационара.

Как сообщил заместитель начальника управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по региональной политике Александр Гоголев, инициаторами Ярмарки здоровья стали жители города. «В наше управление в последнее время поступало большое количество обращений от жителей Шелехова с просьбой организовать прием врачей из областных медицинских учреждений на территории города. Мы постарались инициативу жителей донести до регионального министерства здравоохранения, обговорив при этом необходимость, чтобы жители смогли пройти обследование различных специалистов на одной площадке. Кроме того, после обсуждения с главным врачом, мы пришли к выводу, что такое мероприятие должно быть, как минимум, ежегодным», - подчеркнул Александр Гоголев.

Фото с сайта правительства Иркутской области.