Около 3,2 тыс. грузоотправителей обратились в единые клиентские центры ВСЖД с начала года

В январе-феврале 2017 года в единые клиентские центры Восточно-Сибирской железной дороги поступило 3,2 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. В том числе 1,8 тыс. заявок поступило в центр в Иркутске, ещё порядка 1,4 тыс. – в Улан-Удэ, сообщает 9 марта пресс-служба ВСЖД.

Наиболее популярными у грузоотправителей Иркутской области и Республики Бурятия являются такие услуги, как, оформление заявок на перевозку грузов, предоставление вагонов агентского парка, консультации по договорам на подачу и уборку вагонов, расчеты за перевозку грузов, в том числе от «двери до двери». По-прежнему часто клиентов интересует порядок электронного обмена документами.

Перечень предоставляемых услуг центров регулярно пополняется. Среди новых предложений популярностью у грузоотправителей пользуется разработка и утверждение эскизов и схем погрузки и крепления грузов.

За два первых месяца 2017 года в двух ЕКЦ было заключено 206 договоров.

Напомним, первый единый клиентский центр ВСЖД открылся в Иркутске в начале сентября 2015 года. Он стал пилотным учреждением ОАО «РЖД», где был аккумулирован практически весь перечень транспортно-логистических услуг в сфере грузовых перевозок, в том числе во взаимодействии с Восточно-Сибирской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом, АО «РЖД Логистика», АО «ФГК», ПАО «Трансконтейнер». Второй ЕКЦ был открыт годом позже в столице Бурятии - в Улан-Удэ.

Фото из архива "Байкал Инфо".