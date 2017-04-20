Около 300 тыс. жителей Иркутской области напишут тест по истории ВОВ

Тест по истории Великой Отечественной войны напишут 300 тыс. жителей Иркутской области. Об этом 20 апреля 2017 года рассказал председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Андрей Фоменко. По его словам, он будет проходить на 135 площадках в 21 муниципалитетах, в том числе в Иркутске, Ангарске, Баяндаевском, Черемховском, Тулунском, Эхирит-Булагатском, Зиминском, Казачинско-Ленском районах. Кроме того, написать тест можно будет на сайте www.кдгр.рф. «Тест напишут не только в России, но и в 30 других государствах», – сказал Андрей Фоменко.

На решение 30 тестовых вопросов отводится 30 минут. При этом задания в тестах на площадках и в Интернете разнятся. «Это было сделано специально, чтобы максимально исключить утечку заданий и ответов», – сказал председатель МП. Вопросы будут содержать информацию не только о боевых действиях в годы войны, но также о подвигах в тылу.

Во время регистрации каждому участнику на площадках будут присвоены номера. Через 40 минут после того, как тест будет написан на информационном табло, расположенном недалеко от зала, где проходил тест, будут опубликованы результаты. Участнику нужно будет найти на табло свой номер, напротив которого будет указан его результат. «Каждому участнику на тесте предоставят специальный бланк. На нём можно будет отметить варианты ответов теста и забрать с собой, – рассказал Андрей Фоменко. – Через неделю после теста правильные ответы и пояснения к ним будут опубликованы на нашем сайте. Тогда участник сможет проверить себя и провести работу над ошибками». Для участников интернет-теста система будет еще проще. Они смогут увидеть правильные ответы и пояснения сразу же после написания теста.

Законодательное собрание поддержало акцию. Председатель ЗС Сергей Брилка высоко оценил важность для молодёжи этой акции, которая популяризирует победу советского народа над фашизмом. Депутат сказал, что также примет участие в написание теста на площадке Иркутского национального исследовательского технического университета.