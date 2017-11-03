Около 300 машин готовы ликвидировать зиму в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
03/11/2017 - 14:20

Около 300 штук специализированной техники для уборки дорог Иркутска готово к зимнему сезону. Об этом сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника производства МУП «Иркутскавтодор» Антона Пустынникова. На предприятие поступила новая техника – шесть автомобилей КамАЗ. 

В прошлом году для МУП «Иркутскавтодор» приобретено шесть комбинированных дорожных машин и два минитрактора, которые предназначены для уборки тротуаров, небольших площадок и погрузки снега.

«Эти машины универсальны, могут работать круглогодично. Зимой переоборудуются под уборку снега, подметание, посыпание дорог, устранение гололеда. Техника будет работать по плановой уборке города, перевозке грузов. Машин у нас достаточно, чтобы справиться с уборкой снега», – отметил Антон Пустынников.

На улицах Иркутска в случае снегопада также будет задействовано около 350 дорожных рабочих. На сегодняшний день запас отсева для отсыпки дорог составляет 2,5 тыс. тонн, солевых материалов – 250 тонн. 

Метки: Общество, МУП «Иркутскавтодор», Погода, Транспорт, Иркутск
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