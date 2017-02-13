Около 3 млн рублей сэкономила ВСЖД, отменив бумажные документы

Внедрение системы электронного документооборота и других ресурсосберегающих технологий позволило предприятиям Восточно-Сибирской магистрали сэкономить в 2016 году 28 тонн форматной бумаги. Как сообщает 13 февраля 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, в месяц тратится на 1000 пачек бумаги меньше, что в деньгах составляет порядка 260 тыс. рублей. Общая экономия расходов на офисную бумагу составила в 2016 году 2,8 млн рублей.

Программа оптимизации затрат на Восточно-Сибирской железной дороге действует с 2014 года. За этот время сэкономлено около 6 млн рублей.

Железнодорожники также принимают активное участие в ежеквартальных акциях по сбору макулатуры – в прошлом году сдано более 60 тонн.

Фото из архива "Байкал Инфо".