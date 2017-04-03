Около 2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя уничтожат в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
03/04/2017 - 12:07

У предпринимателей Иркутска, Шелехова и пос. Усть-Ордынского судебные приставы конфисковали и передали на уничтожение 1798 бутылок контрафактной алкогольной продукции. Как сообщает 3 апреля 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, правоохранители установили, что бизнесмены незаконно продавали спиртосодержащую продукцию, нарушив правила продажи алкоголя, которые регламентированы ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Каждому бизнесмену судом назначено наказание в виде административного штрафа с конфискацией товара.

Всего с начала 2017 года представителям Росспиртпрома в Иркутской области для последующего уничтожения  передано 4325 бутылок водки, коньяка, виски и т.п.

Фото пресс-службы УФССП России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, Иркутская область, УФССП России по Иркутской области
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