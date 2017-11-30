Около 18 тыс.кв. м нового жилья могут построить вместо аварийного в Октябрьском округе Иркутска

В Октябрьском округе Иркутска депутаты думы города определили участок застроенной территории для дальнейшего развития. Как сообщает 30 ноября 2017 года пресс-служба городской администрации, её площадь составляет 6,5 тыс. кв. м. На участке есть многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. По словам председателя комитета по градостроительной политике администрации Александра Кима, площадь аварийного фонда составляет около 1,5 тыс. кв. м - по адресам ул. Красноказачья, 119/1, 119/2, 121 и ул. Иркутской 30-й Дивизии, 48а, б.

«Предварительный проект застройки позволяет предположить, что на данной территории можно возвести около 18 тысяч квадратных метров нового жилья, отвечающего современным требованиям», - уточнил Александр Ким.

В радиусе нормативной доступности находится детский сад № 136 с пристроем на 400 мест и школа № 76. Поблизости также расположен объект физкультуры и спорта (ЦСКА универсальный спортивный комплекс).

Фото с сайта администрации города Иркутска.