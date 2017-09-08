Около 18 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога в Иркутске за лето

Более 17,8 тысяч пассажиров перевезла Восточно-Сибирская детская железная дорога за лето. Как 8 сентября 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, с 9 мая до 31 августа детская железная дорога отправила в рейсы 573 поезда. Профессии машинистов, дежурных по станции, диспетчеров, кассиров, осмотрщиков вагонов освоили почти 800 юных железнодорожников, 53 выпускника детской железной дороги стали студентами профильных учебных заведений: 31 из них поступил в железнодорожные вузы и 22 – в ссузы.

В октябре для воспитанников ДЖД начнется новый учебный год, в течение которого ребята будут получать теоретические знания. По его окончании им предстоит пройти экзамен, а следующим летом вновь приступить к производственной практике.

«Проводя профориентационную работу, детская железная дорога даёт детям неоценимый опыт. Наши выпускники легко поступают в железнодорожные учебные заведения, занимая достойное место среди студентов. Силами наших работников и педагогов ведётся всестороннее развитие детей, необходимое для их дальнейшей самореализации», – отмечает начальник ВС ДЖД Михаил Вясёлкин.

Фото из архива "Байкал Инфо".