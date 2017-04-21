Около 100 жителей Иркутской области оштрафовали за сжигание мусора и травы

К ответственности за сжигание сухой травы, мусора и пользование открытым огнем в Иркутской области с 15 марта 2017 года привлечено два юридических и пять должностных лиц, а также 97 граждан. Как сообщает 21 апреля пресс-служба правительства региона, общая сумма наложенных штрафов составляет 310 тыс. рублей.

Напомним, в Иркутской области с 15 марта по 1 июня введен особый противопожарный режим. На его время действия запрещается посещать леса при наступлении III класса и выше пожарной опасности; разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятиях и т.д.

На утро 21 апреля на землях лесного фонда в Иркутской области пожаров не зарегистрировано. Накануне были ликвидированы два небольших очага: один площадью 4 га в Тулунском районе, другой – на 1,5 га в Усольском районе. В первом случае на тушении было задействовано девять сотрудников лесной охраны и три единицы техники, во втором – 12 человек и три единицы техники.

За минувшие сутки была организована работа 98 патрульных групп (213 человек), одной патрульно-маневренной группы численностью 7 человек, двух патрульно-контрольных групп численностью девять человек. Проведено патрулирование 98 населенных пунктов. Обнаружено два возгорания сухой растительности. Выставлено 43 поста по ограничению доступа населения в леса. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима.

Кроме того, сотрудники лесной охраны и полиции продолжается выявление нарушителей правил пожарной безопасности в лесах, за вчерашний день было составлено 13 протоколов. Только лесными инспекторами с начала года наложено 306 административных штрафов на общую сумму свыше 3,6 млн рублей.