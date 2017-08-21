Около 10 тыс. иркутян побывали на праздновании Дня Воздушного флота России

Около десяти тысяч взрослых и детей побывали на праздновании Дня Воздушного флота России в Международном аэропорту Иркутска. Как 20 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, на торжественном открытии праздника выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. «Мы наметили реконструкцию в аэропорту Иркутска, а в перспективе – строительство нового аэропорта за чертой города. Это значит, что пассажирам будет гораздо комфортнее и удобнее пользоваться услугами авиатранспорта», – подчеркнул Сергей Левченко.

Глава региона вручил благодарственные письма инженеру по комплектации службы автотранспорта иркутского аэропорта Татьяне Бондарь, заместителю директора по информационным технологиям Сергею Шмареву, а также объявил благодарность старшему оператору международного сектора службы организации пассажирских перевозок Татьяне Маховиковой.

В июне Международный аэропорт Иркутска получил награду в категории «Аэропорт года». Оценка номинантов производилась по результатам общеотраслевого бенчмаркинга аэропортов на основе объективных показателей коммерческой деятельности за 2016 год. В текущем году иркутский аэропорт встретил миллионного пассажира на месяц раньше, чем обычно – в июле. Это свидетельствует о стабильном росте пассажиропотока. С начала 2017 года услугами иркутского аэропорта воспользовались 1 млн 100 тысяч человек. На внутренних направлениях рост пассажирских перевозок составил 10% к аналогичному периоду прошлого года. На международных линиях трафик увеличился на 57%. Активному росту пассажиропотока в 2017 году способствует привлечение в аэропорт новых перевозчиков, расширение сотрудничества с авиакомпаниями, увеличение частоты перелетов на популярных направлениях.

В День Воздушного флота на перроне аэропорта была организована выставка воздушных судов и наземной аэропрортовой техники, в концертной программе выступили артисты театров и музыкальных коллективов. В здании аэровокзала внутренних линий действовала интерактивная выставка музея оптических иллюзий «Фантаст».

Фото с сайта правительства Иркутской области.