Ограждения и средства охраны аэропорта в Иркутске передадут в региональную собственность

Ограждение и технические средства охраны АО «Международный аэропорт «Иркутск»» будут переданы из федеральной собственности в региональную до конца 2017 года. Об этом 25 сентября 2017 года на сессии Законодательного собрания Иркутской области сообщил министр имущественных отношений Владислав Сухорученко. По словам министра, это связано с тем, что все объекты аэропорта раньше были переданы в имущественный комплекс региона, а эта часть – нет. «Рыночная стоимость объектов составляет 145 млн рублей. На эту сумму предполагается увеличить уставной капитал акционерного общества», – отметил Владислав Сухорученко.

Кроме того, в программу приватизации планируют включить 19 транспортных средств, которые не используются государственными учреждениями, их продадут. «Министерство провело проверку потребностей госструктур в этих транспортных средствах, желающих не было. Отмечу, что они практически все со 100% износом», – прокомментировал министр.

Планируется приватизировать четыре здания и земельный участок общей площадью 3,5 тыс.кв. м, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 34. Эти здания являются учебным корпусом и памятником культурного наследия, построенным в конце 19 века. «Эти объекты поступили в казну Иркутской области в связи с отказом противопожарной службы региона от их эксплуатации», - прокомментировал Владислав Сухорученко.

По его словам, в бюджет региона до конца года предположительно поступит более 67 млн рублей: от реализации недвижимости – 65 млн рублей, транспорта – 570 тыс. рублей.