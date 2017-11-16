Ограничения трудового энтузиазма коснулись 11% работников в Иркутской области

В Иркутской области ограничение трудового энтузиазма коснулось 11% работников в третьем квартале 2017 года. Как сообщает 16 ноября Иркутскстат, в этот период 65,3 тыс. человек трудились в режиме неполной занятости, это на 5% меньше, чем за это же время в прошлом году. Наиболее частой мерой является предоставление отпусков без содержания, их получили 49862 работника, а 13365 человек были заняты неполное рабочее время, чаще всего – по соглашению между работником и работодателем. А ещё 2119 человек простаивали по разным причинам.

В отдельных видах деятельности это явление приобрело широкий размах. В производстве пищевых продуктов, прочих транспортных средств и оборудования, химической продукции и готовых металлических изделий, а также в строительстве, в сфере информации и связи режим неполной занятости в той или иной форме коснулся 14-17% работников. В профессиональной, научной и технической деятельности не в полную меру трудились 18% работников, в деревообработке, производстве медицинской продукции, прочей неметаллической минеральной продукции, а также машин и оборудования – 21-24%. Ещё более широко применялся сдерживающий режим на предприятиях по производству электрического оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (37-40%). Активней прежнего использовалась работа вахтовым методом, в таком режиме трудились 16,9 тыс. человек.

Несколько замедлилось обновление трудовых коллективов, число принятых на работу по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года снизилось на 5%, выбывших работников – на 3%. Лишь в торговле, сфере недвижимости, образования, культуры и спорта, прочих видов услуг новое пополнение с лихвой компенсировало потерю кадров в результате увольнения. Главная причина выбытия (73,2%) – увольнение по собственному желанию, по соглашению сторон оставили работу 5,9% уволенных, по сокращению штатов - 2,2%, остальные – по другим причинам. При общем нечастом использовании административного сокращения численности, на предприятиях по производству пищевых продуктов, прочей неметаллической минеральной продукции, в организациях информации и связи оно стало причиной каждого десятого увольнения.

Приятная новость рынка труда – возрастание потребности в работниках. Предприятия сообщили о наличии 14535 вакансий (на 14% больше, чем годом ранее). Планы высвобождения работников на ближайшее время заметно меньше, в течение квартала планируется уволить 989 человек (год назад – 1131).