Огонь на 18 га леса потушили в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
20/07/2017 - 11:56

За 19 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар в Качугском районе на площади 18 га. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом же районе в локализованном состоянии находятся два пожара - в лесном фонде на площади в 9 га и на территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» на площади в 40 га леса. В других муниципальных образованиях и в зоне космического мониторинга лесных пожаров нет.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, 20 июля чрезвычайный – V – класс пожарной опасности не прогнозируется. IV класс прогнозируется в Катангском районе. III класс – в Бодайбинском, Усть-Кутском, Жигаловском и Нукутском районах.

Метки: Общество, Иркутская область, Правительство Иркутской области, Лес, Пожары
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