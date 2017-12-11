Оформить разрешение на посещение Прибайкальского нацпарка можно в Интернете

Электронный сервис выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника запустили в Интернете. Как сообщает 11 декабря 2017 года пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», для оформления разрешения на посещение заповедных территорий нужно заполнить форму на pass.pribaikaly.ru и оплатить необходимую сумму через платежную систему Сбербанка. Сейчас сервис доступен на русском языке, в 2018 году планируется создать версию на английском.

После заполнения всех необходимых полей формы бланк разрешения в формате Pdf будет выслан на указанный посетителем электронный адрес, откуда его можно скачать или же сохранить на смартфон. У граждан также сохраняется возможность для оформления разрешений в офисе «Заповедного Прибайкалья» в Иркутске (ул. Байкальская, д. 291Б) и в лесничествах Прибайкальского национального парка.

Напомним, согласно федеральному закону №-33, граждане, которые не являются сотрудниками национальных парков и заповедников, могут находиться там только при наличии разрешений.

«В пик туристического сезона посетители Прибайкальского национального парка измеряются десятками тысяч, справедливо будет отметить, что большинство туристов, приезжающих увидеть Байкал, посещают Прибайкальский национальный парк, - сообщает «Заповедное Прибайкалье». - Оформление разрешение всегда занимало много времени у посетителей и сотрудников учреждения, теперь эта проблема решена – не нужно ехать в офис «Заповедного Прибайкалья» или одного из лесничеств парка. При наличии доступа в Интернет и банковской карты Visa, Mastercard или МИР, оформить разрешение можно где угодно».

Фото с сайта.