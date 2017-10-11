Одиннадцатиклассник Тигран Зайцев стал «Лучшим учеником года» в Иркутске

В конкурсе «Лучший ученик года» в Иркутске победил одиннадцатиклассник школы №75 Тигран Зайцев, сообщает 11 октября 2017 года пресс-служба мэрии. В конкурсе приняли участие 64 учащихся 10-11 классов школ.

За три дня старшеклассники прошли шесть конкурсных испытаний - «Эссе», «Социальное партнерство», «Поединок», «Самопрезентация», «Пресс-конференция», «Мастер-класс». Особое внимание жюри конкурса уделяло интеллектуальным, творческим и коммуникативным навыкам школьников, личностным качествам, также оценивалось проявление активной гражданской позиции.

Тигран Зайцев и еще три призёра - Дмитрий Пийтер (лицей №3), Арина Щербина (гимназия №2), Дарья Куракса (гимназия №25) - будут защищать честь Иркутска на XVII областном конкурсе «Лучший ученик года».