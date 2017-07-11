Один пожар потушили на землях лесного фонда в Иркутской области

За 10 июля 2017 года на землях лесного фонда в Иркутской области обнаружили и ликвидировали один лесной пожар в Иркутском районе на площади 0,8 га, огонь перешел на лесной фонд с земель иных назначений. Как сообщает 11 июля пресс-служба правительства региона, на утро 11 июля на землях лесного фонда в Иркутской области не зафиксировано ни одного лесного пожара. На территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» зарегистрирован один действующий пожар на площади 90 га и один локализованный на 1000 га леса. Их тушат 63 человека. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 849 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 874 штрафа по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11 277,5 тыс. рублей.

Инспекторы государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств с 15 марта оштрафовали 5 юридических и 25 должностных лиц, а также 630 граждан на общую сумму 2178 тыс. рублей, возбуждено 322 административных расследования.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга федерального агентства лесного хозяйства, 11 июля IV класс пожарной опасности в лесах прогнозируется в Качугском и Эхирит-Булагатском районах. III класс пожарной опасности прогнозируется в Аларском, Баяндаевском, Боханском, Жигаловском, Иркутском, Нукутском, Ольхонском, Осинском районах.