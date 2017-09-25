Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП в Заларинском районе

Один человек погиб и несколько пострадали в результате ДТП, произошедшем 24 сентября 2017 года в Заларинском районе с участием автобуса, ехавшего из Братска в Иркутск. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, предварительно известно, что около 15 часов водитель на автомобиле «Ниссан сани» не справился с управлением и столкнулся с автобусом, который перевозил около 50 пассажиров. Автобус оказался в кювете, а машину отбросило на другую, следовавший в попутном направлении. Водитель первой легковой машины скончался на месте. Среди пострадавших нет детей.

Фото пресс-службы.