Очевидцы делятся впечатлениями от увиденного в небе над Иркутском болида

Впечатлениями от увиденного в небе над Иркутском полёта болида со специалистами Иркутского планетария поделились уже 14 человек, сообщили 24 марта 2017 года «Байкал Инфо» в пресс-службе учреждения. Люди говорят, что видели пролетавший с юга на север объект ориентировочно в одно и то же время – около 14:39 23 марта, но из разных точек – из мкр-нов Ново-Ленино и Первомайского, района Глазково, центра города. Одна женщина рассказала, что услышала в этот момент лёгкое шипение, остальным полёт болида показался бесшумным. Описывая цвет объекта, очевидцы называют похожие оттенки – бирюзовый, зелёный, синеватый.

Свидетели явления говорят, что длилось оно не более 3 секунд, затем болид исчез. Люди отмечают его красоту. Кто-то рассказал, что делился впечатлениями от увиденного со знакомыми, но те не поверили. Специалисты планетария наоборот продолжают принимать от очевидцев такие сообщения, уточняя место, откуда был видел болида, направление полёта . В планетарии не теряют надежды, что кому-то удалось сделать видеозапись или фотографию полёта. Он, к примеру, мог попасть в объектив видеорегистратора, однако неизвестно, насколько качественной будет запись с учётом полёта на фоне яркого дневного неба. Обратиться в Иркутский планетарий можно по тел.: (3952) 79-79-09.