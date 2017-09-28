Очередной отбор подрядчиков для капремонта пройдёт в Иркутской области

В Иркутской области 29 сентября 2017 года будет объявлен очередной предварительный отбор компаний для включения их в реестр квалифицированных подрядных организаций для проведения капремонта. Об этом сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Денис Быков. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Напомним, проводит предварительный отбор и формирует реестр министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, а фонд объявляет аукционы на проведение работ в конкретных домах. Принять участие в аукционах могут только компании из реестра, согласно постановлению правительства России №615. С начала 2017 года ФКР объявил 133 аукциона на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

Недавно в постановление правительства были внесены изменения, теперь предварительный отбор компаний должен проходить не реже одного раза в квартал. Денис Быков надеется, что это поможет существенно пополнить реестр квалифицированных подрядчиков. Сейчас в нём – 92 компании, но этого недостаточно для проведения всего объёма работ по капремонту в Иркутской области. Особенно не хватает проектных организаций, сейчас их всего 14.

Денис Быков обратился к строительным, ремонтным, проектным организациям с просьбой принять активное участие в очередном предварительном отборе. Гендиректор фонда напомнил, что в постановление правительства Иркутской области №510 от 20.10.2014 внесены поправки, увеличивающие предельную стоимость работ и материалов по капремонту. «Таким образом, учтены пожелания строительного комплекса, который неоднократно обращал внимание властей на то, что не меняющаяся предельная стоимость существенно ограничивает как объём и качество проводимых работ, так и круг подрядных организаций, готовых работать в таких условиях», - сказал Денис Быков. Он выразил надежду, что в очередном предотборе примут участие гораздо большее количество компаний, в том числе в муниципалитетах Иркутской области.

Вся информация, необходимая для участия в предотборе, находится на сайте министерства по ссылке http://gz.gfu.ru/cms/chapter.do?chapterId=185&cache=1.