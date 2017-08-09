Оценку отработанного месторождения золота в Монголии проведут учёные ИГУ

В Монголию для проведения оценки отработанного месторождения золота на реке Шарынгол выехала 8 августа 2017 года группа геологов, рабочих и технологов Инжинирингового центра Иркутского государственного университета под руководством Геннадия Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Полевые работы по проекту планируется завершить до ноября.

Этот совместный проект ИГУ, Института земной коры СО РАН и Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии является результатом договоренностей, достигнутых ранее на встрече директора Инжинирингового центра ИГУ Сергея Прокопьева с руководителем аппарата Совета национальной безопасности Монголии Очирыном Очиржавом и директором Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии Дэмбэрэлом Содномсамбуу.

«Выработанная совместными усилиями методика оценки лежалых хвостов включает использование модуля для извлечения мелкого и тонкого золота при крупнообъёмном опробовании. Оборудование приобретено по условиям конкурса на создание и развитие инжиниринговых центров на базе вузов при поддержке Минобрнауки и Минпромторга России. Это современный мобильный обогатительный комплекс, позволяющий ускорить процесс обогащения, облегчить труд и улучшить качество обработки проб», – рассказал Сергей Прокопьев.

Напомним, что в июне 2017 года в Монголии открыл полевой сезон Инжинирингового центра ИГУ геологический отряд под руководством главного инженера Игоря Демина. Местом проведения работ (в рамках международного контракта) выступило техногенное месторождение Толгойт.

Справка. В задачи Инжинирингового центра ИГУ входит установление надежного, компетентного и высокотехнологичного партнерства в области геологии и обогащения техногенных месторождений полезных ископаемых с российскими горнодобывающими компаниями, а также предоставление услуг по проектированию, внедрению и эксплуатации качественного отечественного оборудования и работа специалистов по его сопровождению. В 2016 году проект развития Инжинирингового центра по переработке техногенного сырья на базе Иркутского государственного университета вошел в число 11-ти победителей открытого конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных проектов создания и развития инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России. Как структурное подразделение ИГУ Инжиниринговый центр создан 1 июля 2016 года.