Объявлен сбор средств на уборку острова Ольхон и берегов Малого Моря

Начался сбор средств на проведение одной из самых известных волонтёрских экологических акций на Байкале «Праздник чистоты», который в 2017 году пройдёт на побережье Малого моря с 23 по 28 мая, на острове Ольхон – с 3 по 8 июня, в местности Шара-Тогот – с 13 по 18 июня. Как сообщает руководитель региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежда Николаева, сбор средств идет по адресу https://boomstarter.ru/projects/367951/aktsiya_prazdnik_chistoty_na_baykale

Акция продлится до 20 мая, организаторы планируют собрать до 500 тыс. рублей. Собранные средства позволят привезти увезти волонтёров, снабдить их необходимым инвентарём. Взнос может составить сумму от 150 до 50 тыс. рублей. В свою очередь, благотворители не останутся без внимания участников акции. К примеру, всем, кто пожертвует от 1000 рублей, организаторы обещают в июле выслать набор открыток с замечательными видами Байкала. Обладателями фоторабот известного иркутского фотохудожника Николая Тарханова станут те, кто пожертвует на проведение «Праздника чистоты» 10 тыс. рублей, картина художника Алексея Рютина с пейзажем Байкала станет подарком для жертвователей 50 тыс. рублей.