Общий план строительства и ремонта школ предлагают создать в Иркутской области

Создать рабочую группу для разработки общего плана строительство, ремонта и реконструкции школ в Иркутской области предлагают депутаты регионального Законодательного собрания. Об этом сообщила 10 ноября 2017 года председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова по итогам правительственного часа на сессии ЗС, который был посвящён вопросам создания новых мест в школах.

Ирина Синцова заметила, что объекты в плане должны быть распределены по годам и по муниципалитетам. Это позволит региону четко распределять средства соответствующих областных и муниципальных программ, федерального бюджета, деньги из внебюджетных источников.

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова напомнила, что перечень таких объектов формируется на основе рейтингов, которые составляет ведомство на основе заявок от городов и районов. Заявки ежегодно принимают до 1 мая. Министерство, формируя рейтинги, оценивает заявки по нескольким критериям, среди которых – наличие в муниципалитете обучающихся в третью смену, высокое число учеников второй смены (не менее 30%), рост числа детей, которых запланировано принять в школу, уровень рождаемости, уровень технического износа здания (при реконструкции и ремонте).

Валентина Перегудова подчеркнула, что министерство принимает заявки вне зависимости от наличия у муниципалитетов проектно-сметной документации на ремонт или строительство, а оценивает только потребность населённого пункта. Затем на основании рейтинга минобра уже министерство строительства, дорожного хозяйства распределяет средства на тот или иной вид работ. А вот для выделения средств важно, чтобы имелась документация, одобренная госэкспертизой.

Депутат ЗС Дмитрий Ершов предположил, что при наличии единого плана по строительству и ремонта школ на несколько лет муниципалитеты могли бы вовремя готовить соответствующие ПСД, предусматривать софинансирование.

По итогам правительственного часа депутаты ЗС также предложили создать в регионе отдельную подпрограмму, которая касалась бы строительства в общеобразовательных организациях тёплых туалетов и их водоснабжения в целом, что особенно актуально для территорий на севере Иркутской области. В решении по итогам обсуждения парламентарии обращают внимание, что при строительстве новых и реконструкции старых школ важно создавать комфортные условия для детей с инвалидностью, развивать инклюзивное образование. Депутаты также предложили продолжить практику по строительству школ по типовым проектам, в т.ч. с большим числом мест. Депутат ЗС Ирина Синцова напомнила о необходимости рассчитать потребность школ в финансировании на учебные расходы.