Общественный совет при ЗС попросит власти Иркутска выделить временные помещения для работы врачей

Общественный совет при Законодательном собрании Иркутской области обратится к мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой рассмотреть возможность выделения помещений, пригодных для временного размещения врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики. Такое решение члены совета приняли на заседании 22 сентября 2017 года. Эта мера на время строительства новых поликлиник поможет избежать скученности в медучреждениях и снимет социальную напряжённость в обществе. Члены ОС также поддержали предложение председателя регионального парламента Сергея Брилки о том, чтобы рекомендовать областному правительству ежегодно выделять не менее 1 млрд рублей на строительство и капремонт больниц и поликлиник.

В Иркутске завершается строительство детской поликлиники №8 в мкр-не Ново-Ленино. В 2017 году выделено 120 млн рублей на начало строительства детской поликлиники №9 в предместье Радищево, этого активно добивалась депутат ЗС Нина Чекотова, её поддержали коллеги. Выделены средства на проектирование филиала поликлиники №1 в районе улиц Ширямова, Дыбовского и Депутатской, запланировано проектированию строительства травмпункта №2 в Свердловском округе и поликлиники №15 в предместье Рабочем. Выделено 100 млн рублей на проектирование стационара на 600 коек при туберкулёзной больнице, 1,2 млрд рублей – на строительство радиологического корпуса онкологического диспансера, более 130 млн рублей – на капремонт областного перинатального центра.

Министр здравоохранения Олег Ярошенко предложил участникам Общественного совета рекомендовать на законодательном уровне закрепить обязательство строительных компаний в Иркутске предусматривать в строящихся жилых комплексах помещения для амбулаторий и врачебных кабинетов, где бы могли вести приём врачи общей практики.

Что касается сельских территорий, говоря о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, Сергей Брилка обратил внимание министра на возможность применения типовых модульных проектов. Спикер отметил, что в России есть производители модулей, которые возводят современные ФАПы быстро и не так дорого, этот опыт необходимо тщательно изучить.