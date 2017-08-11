Общественные организации Иркутска просят запретить торговлю алкоголем в жилых домах

К уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину обратились представители двух общественных организаций Иркутска с предложением запретить продажу алкоголя в жилых домах. Омбудсмен решил поддержать такой законопроект, когда он будет рассматриваться осенью в Законодательном собрании. Об этом 10 августа 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Проблема остро стоит в спальных районах, где, как правило, нет особой инфраструктуры для досуга и занятий спортом для молодёжи. Две организации Ленинского района Иркутска почти одновременно обратились к Валерию Лукину – это общество многодетных семей района, входящее в Ассоциацию «Берегиня», и окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. «Во многих домах там, где мы живём, где есть общественные центры, расположены пивные магазины, только у моего дома три такие точки, - прокомментировала руководитель общества многодетных семей Ленинского района Елена Хамитова. – Дети видят, что кругом пьяные люди ходят, с бутылками, на детских площадках сидят и пьют, орут, мусорят. Это недопустимо».

Депутат Алексей Козюра внёс в Законодательное собрание поправки в действующих закон, которые запрещают розничную продажу алкоголя «на территориально обособленных объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или во встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам, входы для покупателей в которые расположены со стороны подъездов этих многоквартирных домов». Валерий Лукин сообщил представителям общественных организаций, что он будет поддерживать этот законопроект.