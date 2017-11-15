Общественность поддержала создание природного парка «Витязь»

За создание в Шелеховском районе природного парка «Витязь» проголосовало большее количество людей на общественных слушаниях, которые прошли 14 ноября 2017 года. Об этом 15 ноября сообщает участница слушаний Юлия Мамонтова. «Зарегистрировалось 380 человек. За проект проголосовали 272, против – 104, воздержалось – четверо. Плюс в протокол внесут результаты голосовавших ранее людей, которые не могли присутствовать непосредственно на слушаниях, но ознакомились с проектом ранее», – рассказала участница.

Ранее сообщалось, что на общественных слушаниях планировалось рассмотреть материалы экологического и социально-экономического обследования территории, где хотят создать природный парк. Проект готовил институт географии им. В.Б. Сочавы ИНЦ СО РАН по заказу министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Напомним, на Олхинском плато находятся уникальные скальники, отдельные их части имеют собственные названия – Витязь, Старуха, Идол, Фараон и т.д. Это одно из самых излюбленных туристами мест в Иркутской области. В 2015 году на скальнике Старая Крепость частная компания ЗАО «Дорожник» начала разработку розового гранита, это грозило разрушением природному объекту. В итоге все работы удалось остановить благодаря активным жителям региона, которым удалось привлечь к проблеме внимание властей и надзорных органов. Началась работа по созданию природного парка.