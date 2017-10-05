Общественники следили за капремонтом почти в 300 домах Иркутской области

Общественные контролёры работали во четырёх округах Иркутска, а также в Нижнеудинске, Свирске, Саянске, Зиме, Усолье-Сибирском и Усольском районе в 2017 году наблюдали за ходом капремонта многоквартирных домов. Об этом рассказала 4 октября руководитель проекта «Общественный контроль за качеством ремонта жилых домов: создание комфортных условий для жизни» Анна Дюкарова при подведении его итогов, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области.

Всего общественные контролёры вели наблюдение за капремонтом около 300 домов из 343, вошедших в план нынешнего года. Изначально планировалось, что на каждом доме будет свой контролёр из числа старших по домам, местных активистов в сфере ЖКХ, на деле получилось, что на одного человека пришлось в среднем по три дома. Анна Дюкарова отметила в целом высокий уровень проводимого капремонта и активное взаимодействие контролёров с сотрудниками фонда. «Надеюсь, что мы не мешали, а, наоборот, помогали процессу», - сказала руководитель проекта, который был реализован на средства гранта президента России. Гендиректору фонда была вручена благодарность за помощь в реализации проекта.

О своей контрольно-мониторинговой деятельности рассказали представители советов многоквартирных домов в Иркутске. Все они отметили, что фонд капремонта оперативно реагировал на просьбы и замечания общественных активистов, помогал им, особенно в конфликтах с подрядными организациями. К примеру, в доме №247 по ул. Карла Либкнехта оперативно и качественно заменили коммуникации, а вот с ремонтом фасада возникли проблемы. По словам представительницы дома Марины Миромановой, фасад приводили в порядок пять месяцев, сменились четыре бригады. Дело пошло на лад только после того, как собственники жилья пригласили на объект Дениса Быкова. Он поставил перед подрядчиками задачу завершить ремонт за две недели, и новая бригада сделала всё в срок, трудясь с 8 утра до 9 вечера.

Денис Быков ответил на ряд самых актуальных вопросов. Он напомнил, что гарантийный срок работ по капремонту составляет пять лет. Если у собственников жилья появляются претензии, они должны направить их в ФКР. Фонд формирует комиссию, в которую входят, в том числе, представители подрядной организации, государственного жилищного надзора, управляющей компании. Комиссия выезжает на объект и проводит проверку, является ли случай гарантийным. Если да, то подрядчик обязан устранить недочёты за свой счёт в короткое время. Денис Быков заявил, что по закону фонд несёт субсидиарную ответственность перед собственниками за проведённый капремонт, если подрядная организация ликвидируется. Чтобы не возникали такие ситуации, фонд планирует рассмотреть применение в 2018 году таких инструментов защиты, как страхование ответственности компаний или банковские гарантии.

Гендиректор ФКР высоко оценил работу общественной организации, возглавляемой Анной Дюкаровой, выразил благодарность ей и общественным контролёрам, которые в рамках проекта оказали большую помощь фонду в дополнительном контроле на большинстве объектов.