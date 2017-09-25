Общественники поддержали идею ОНФ о создании зелёного щита вокруг Иркутска

На публичных слушаниях в Общественной палате Иркутской области 21 сентября 2017 года абсолютное большинство участников проголосовали в поддержку ходатайства регионального отделения Общероссийского народного фронта о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Как отметил координатор группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович, федеральный закон о лесопарковых защитных поясах, разработанный и инициированный центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, был принят Госдумой и с 1 января 2017 г. начал действовать на территории всей России. «Проблема большинства городов России, в том числе и Иркутска – ухудшение экологической ситуации. Создание лесопаркового защитного пояса вокруг Иркутска является крайне актуальной темой – это даст возможность сохранить оставшиеся леса после принятия закона о лесной амнистии, нерестовые и водоохранные зоны, национальные парки и в целом сберечь байкальскую природу», – подчеркнул Апанович. По его словам, леса вокруг областного центра необходимо защитить от необоснованных санитарно-оздоровительных рубок.

В процессе создания зелёного щита вокруг Иркутска в первую очередь необходима инвентаризация лесов в связи с тем, что земли лесного фонда Иркутского лесничества поставлены на кадастровый учёт лишь частично. Проблема в том, пояснил Апанович, что вокруг Иркутска образовались многочисленные наложения (пересечения) земельных участков лесного фонда с землями иных категорий, которые были поставлены на кадастровый учет иными землепользователями, даже если на земельном участке рос лес. И сегодня даже экспертами высказываются полярные мнения – от того, что массив зеленых насаждений вокруг Иркутска более чем на 50% превышает нормативы, до того, что леса вокруг города фактически нет.

Апанович обратил особое внимание участников слушаний на принятый Госдумой закон о «лесной амнистии», призванный устранить взаимоисключающий характер сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости, и на необходимость общественного контроля по практическому применению этого закона.Для сохранения лесов необходимо также решить вопрос о переводе из категории эксплуатационных лесов (где разрешается сплошная рубка), расположенных в пределах границ предлагаемого ОНФ зелёного пояса, в категорию защитных лесов.

«В ходе широкой экспертной дискуссии, которая выявила ряд проблем, мы пришли к выводу – как раз в рамках работы по созданию зёленого щита необходимо комплексно разрешить противоречия и разночтения, накопившиеся за многие годы», – сказал Апанович. Это нужно, чтобы сохранить зелёные лёгкие Иркутска, спасти леса для будущих поколений, резюмировал он.