Областной Сур-Харбан проведут в новом ФОКе поселка Новонукутский в 2017 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутском достроят к июлю 2017 года. На его площадках состоится областной Сур-Харбан. Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба правительства Иркутской области, такое решение принято на заседании совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, которое состоялось под председательством губернатора Сергея Левченко.

По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, Нукутский район заключен муниципальный контракт с подрядчиком на общую сумму 62 млн 700 тыс. рублей. Государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы предусмотрено финансирование мероприятия в 2016 – 2017 годах в полном объёме. В 2016 году предусмотрено финансирование из областного бюджета в сумме 27,8 млн рублей, из местного – 1 млн 463 тыс. рублей.

«Проект Нукутского ФОКа является типовым. Такие же комплексы сейчас возводят в других территориях региона – городах Тулун и Нижнеудинск, начаты работы в посёлке Тыреть, – отметила министр. - В ФОКах предусмотрены спортзал для общей физической подготовки, художественной ритмической гимнастики, футбола, баскетбола, гандбола, минифутбола. В Нукутском ФОКе выполнены земляные работы, работы по закладке фундамента, устройству дорожных сетей, отопления, водоснабжения и канализации. Завершены работы по монтажу модульной котельной и установки под пожарные емкости».

Министр спорта Иркутской области Илья Резник рассказал, что в Нукутском районе современный физкультурно-оздоровительный комплекс будет востребован – это один из муниципалитетов области, где широко развито спортивное движение.

По словам мэра Нукутского района Сергея Гомбоева, спортсмены района достойно принимают участие в различных соревнованиях областного, федерального и даже международного масштаба. С 2013 по 2016 годы школьники Нукутского района достойно представляли Иркутскую область во всероссийском этапе президентских состязаний.

Губернатор поручил министерству спорта Иркутской области и министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обеспечить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в указанные сроки.

Фото с сайта правительства Иркутской области.