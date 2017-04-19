Облачение первого иркутского епископа Иннокентия увидят горожане

На выставке «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия (Вениаминова)», которая откроется 21 апреля 2017 года в Иркутском областном краеведческом музее, посетители посетители увидят фелонь и мантию святого. Реликвии первого иркутского епископа, святого и чудотворца предоставила Иркутская митрополия. Выставка посвящена 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации святителя Иннокентия.

Среди экспонатов – фотографии, документы из архивов Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Российской государственной библиотеки. Кроме того, на выставке представлена церковная утварь, макеты Благовещенской церкви и церкви Святого Илии Пророка в селе Анга и церкви Вознесения Господня на Уналашке. Посетители увидят иконы, написанные художником-иконописцем Еленой Алешиной, которые музей приобрел в 2016 году. Они были заказаны в соответствии с четырьмя освященными приделами Благовещенской церкви: «Во имя Трех святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста», «Благовещения Пресвятой Богородицы», «Великомучениц Екатерины и Варвары», «Святых Сергия Радонежского, Макария Унженского и Макария Калязинского». С 1817 по 1823 годы в этом храме служил сначала дьяконом, а позже священником Иоанн Вениаминов, будущий Апостол Америки и Сибири, Митрополит Московский и Коломенский.

Впервые на выставке будут представлены учебники начала ХIХ века из отдела книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. Выставка будет работать до 30 декабря по адресу: ул. Карла Маркса, 2. Телефон 33-34-49.

Справка: В 2017 году в Иркутске и других городах апостольского служения Митрополита Московского и Коломенского святителя Иннокентия (Вениаминова), будут проводиться юбилейные мероприятия по празднованию его 220-летия. Национальный проект «Путь святителя Иннокентия», начало которому было положено в июле 2013 года в городе Иркутске, объединил силы различных научных, культурных, просветительских, религиозных организаций по изучению и пропаганде духовного наследия святителя Иннокентия (Вениаминова). В данном проекте Иркутский областной краеведческий музей выступил инициатором проведения передвижной выставки «Свет истины несущий людям… Иркутские страницы земной жизни святителя Иннокентия». С 2014 года выставка экспонировалась в музеях Якутска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и в других городах его апостольского служения.