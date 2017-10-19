Объединение Ангарского района и Ангарска суд признал законным

Иркутский областной суд 19 октября 2017 года признал законным объединение Ангарского района и Ангарска. Как сообщает пресс-служба суда, таким образом был отказано в удовлетворении иска бывшего председателя Ангарского района Светланы Кажаевой к Законодательному собранию, которое приняло закон об объединении.

Напомним, закон был принят на сессии ЗС в декабре 2014 года, а с 1 января 2015 года Ангарск и муниципальные образования Одинское, Мегетское, Савватеевское стали единым муниципалитетом – Ангарским городским округом.