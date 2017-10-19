Объединение Ангарского района и Ангарска суд признал законным

Источник: Байкал Инфо
19/10/2017 - 17:11

Иркутский областной суд 19 октября 2017 года признал законным объединение Ангарского района и Ангарска. Как сообщает пресс-служба суда, таким образом был отказано в удовлетворении иска бывшего председателя Ангарского района Светланы Кажаевой к Законодательному собранию, которое приняло закон об объединении.

Напомним, закон был принят на сессии ЗС в декабре 2014 года, а с 1 января 2015 года Ангарск и муниципальные образования Одинское, Мегетское, Савватеевское стали единым муниципалитетом – Ангарским городским округом.

Метки: Политика, Власть, Иркутский областной суд, Кажаева Светлана, Ангарский городской округ
Также в рубриках: 
Иркутский областной суд в мае решит, распустить ли думу Листвянки
Домашний арест Светланы Кажаевой заменен на подписку о невыезде
Взяться за Ангарск и район намерен губернатор Иркутской области
И.п. мэра Ангарского района Светлана Кажаева сложила полномочия
И.п. мэра Ангарского района задержали на двое суток после обыска в администрации
Исключить из фида:  0
Загрузка...