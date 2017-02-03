Об открытии кинотеатра 20 лет мечтает Качугский район

Источник: Байкал Инфо
03/02/2017 - 17:33

С просьбой оказать содействие в участии Качуга в федеральном конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тыс. человек обратилась администрация Качугского района к депутату Государственной думы России Николаю Николаеву 1 февраля 2017 года на встрече жителей района с депутатами Законодательного собрания Иркутской области, в которой участвовал и депутат ГД. Как сообщила заместитель мэра Нина Макрышева, кинотеатр в Качуге работал с 1957 года, но был закрыт 20 лет назад. «Мы очень бы хотели, чтобы его восстановили», - добавила она.

«На территории района, население которого более 17 тысяч человек, нет ни одного кинотеатра. В Качуге живут больше 7 тыс. человек, но ни ребятишки, ни взрослые не смотрят кинофильмы, а хочется, – сказала заммэра района. - Время-то другое совершенно. Хочется 2D- и 3D-фильмы смотреть». Нина Макрышева напомнила, что в здании бывшего кинотеатра, которое требует ремонта, расположен выставочный зал.

Николай Николаев напомнил, что в декабре 2016 года стало известно, что в число победителей конкурса федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии вошли Черемхово и Алзамай. «Давайте будем стараться, чтобы Качугский район поучаствовал в следующем конкурсе. Я не обещаю, но будем стараться, это факт», - сказал депутат.

Фото с сайта

  • Рымарева Мария
Метки: администрация Качугского района, Культура, Николаев Николай, Кино, Качугский район
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