Об Отечестве, а не о бэтмене должны рассказывать в детсадах Иркутской области

Администрация детсада в Братске, где, как ранее сообщало «Байкал Инфо», запретили наряжать на новогодний утренник детей в героев западных комиксов, могла принять такое решение, ориентируясь на государственный стандарт дошкольного образования в РФ. Как пояснил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфёнов 23 ноября 2017 года на координационном межконфессиональном совете при Законодательном собрании, стандарт, в частности, включает обучение ряду понятий – о малой Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. По его словам, праздничные мероприятия в детсадах и повседневная работа воспитателей с детьми преследуют, среди прочих, и эту цель. Новогодние костюмы бэтмена и человека-паука явно не соответствуют стандарту.

«Понятно, есть эти крайности, но это потому, что есть стандарт – педагогическая этика, которая чётко выстраивает и преследует определённые цели», - сказал Максим Парфёнов. Он пояснил, что в системе образования поставлена задача, чтобы, выпускаясь из детсада, ребёнок понимал, что такое Родина, кто такие члены семьи, что значит защищать Отечество.

Фото из архива "Байкал Инфо"