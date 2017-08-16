Об использовании растений бурятами расскажут на экскурсии в Ботаническом саду

В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ пройдет 18 августа 2017 года последняя в этом сезоне вечерняя экскурсия «О чем рассказал степной ветер. Традиционное использование растений бурятами». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Экскурсия пройдёт, в связи с неблагоприятными погодными условиями, в тропических оранжереях и бурятской юрте. «На экскурсии гости услышат рассказ о наиболее интересных экзотических растениях коллекции Ботанического сада, одни только названия которых пробуждают интерес. Например, насекомоядный непентес, китайский махровый лотос, современник динозавров – реликтовое растение гинкго билоба. Еще мы расскажем о лиане с фантастически огромными цветами и некоторых других растениях», – сказала заведующая Ботаническим садом биолого-почвенного факультета ИГУ Светлана Сизых. Оправдывая название темы экскурсии, ботаники познакомят посетителей с традиционным использованием растений бурятами в быту, в обрядах и в пищу. Завершит встречу народный бурятский обряд, а при отсутствии дождя – еще и совместный ёхор (народный танец-хоровод).

Напомним, с начала июля 2017 года Ботанический сад реализует новый проект, который представляет собой серию вечерних тематических экскурсий. На них посетители знакомятся с тайнами растительного мира, а также становятся участниками различных интерактивов. В течение этого времени прошли экскурсии по темам: «В поисках цветка папоротника», «В гостях у сибирской травницы», «Дом, рубашка и не только. О полезных свойствах растений».

Экскурсия начнётся в 19.00. Справки по тел.: 41-34-76, 97-91-41.