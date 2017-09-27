Об интересных жителях Приангарья расскажут на открытии сезона «Иркутского киноклуба»

Открытие нового сезона «Иркутского киноклуба» пройдет 28 сентября 2017 года в 18:30 в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея. Как 26 сентября сообщила пресс-служба музея, кинопоказ будет посвящен 80-летнему юбилею Иркутской области. В подборку документальных лент под общим названием «Иркутские истории», которую покажут на открытии, вошли небольшие фильмы режиссеров, которые живут и работают в регионе, об их земляках.

Зрители увидят фильмы соорганизатора киноклуба Юлии Бывшевой «Рыбак», «Сегодня об искусстве», «Мастера». Ленты «Алла Цыбикова» и «HANAWA» Анастасии Зверковой, а также работу «Дальше идут буровики» режиссера Юрия Дорохина. Авторы фильмов будут присутствовать на киноклубе, поэтому после просмотра зрители смогут задать им свои вопросы.

Фото из группы музея в социальной сети "ВКонтакте".