Об инновационных проектах для Иркутской области рассказал Ростелеком

Конференцию «Перспективные проекты развития Приангарья с применением инфокоммуникационных систем» организовал Ростелеком на форуме «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего» Как сообщает 6 сентября 2017 года пресс-служба компании, представители Ростелекома рассказали участникам конференции о работе отечественного программного решения – геоинформационной системе РусГИС, полностью готовой к применению в различных отраслях государственного управления для замещения импортных ГИС. Они также представили высокотехнологичные решения «Телемедицина», а также решения для создания комфортной среды жизнедеятельности, которые позволяют поднять безопасность городов на новый уровень.

«Ростелеком как ведущий оператор связи уделяет первостепенное значение развитию отрасли IT и телекоммуникаций на территории Иркутской области. Компания обладает высокотехнологичной ИТ-инфраструктурой национального масштаба. Яркий пример – развитие Ростелекомом облачных технологий и интеграционных проектов для работы органов государственной власти, а также для различных отраслей экономики региона. – рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. ­– В частности, мы первыми среди отечественных компаний предложили уникальный комплекс интегрированных информационных систем – Национальную облачную платформу. Она предназначена для предоставления услуг по модели облачных вычислений физическим лицам, коммерческим организациями, а также органам исполнительной власти различного уровня».

В конференции участвовали министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, представители органов исполнительной власти региона, территориального, местного самоуправления, подведомственных организаций и служб, а также российские компании-разработчики автоматизированных систем управления. На видеосвязь с Иркутском вышел заместитель директора департамента электронного правительства Минкомсвязи России Александр Павлович. Экспозицию Ростелекома также посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместители председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов и Антон Логашов, министры областного правительства.

«Темпы развития телекоммуникационной сектора экономики в Иркутской области внушают оптимизм: мы наблюдаем рост голосового трафика и объём передачи данных. Соответственно, растут инвестиции в инфраструктуру», – приветствовал участников мероприятия Антон Логашов.

Участники конференции согласились, что в Иркутской области необходимо внедрять передовые комплексные решения в медицине, образовании, обеспечении комфортной и безопасной жизнедеятельности населения нашей области. Технологии нужно выбирать с учетом основных трендов мирового развития, исходя из приоритета сетевых технологий, сконцентрированных вокруг человека, как конечного потребителя. Конференция и форум в целом поспособствуют анализу современного состояния и перспектив развития региона, а обмен мнениями участников и приглашенных экспертов позволит выработать практические предложения по дальнейшему развитию Приангарья.